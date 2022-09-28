ألقوا به من الطابق الخامس.. مقـتل شاب مصري على يد زوجته وأسرتها

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شهدت منطقة حلوان في مصر جريمة قـتل شاب بإلقائه من الطابق الخامس في واقعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تصاعد الخلافات بين الشاب “ولاء زايد” مع زوجته الأولى بسبب زواجه من أخرى، وتطورت الأمور إلى أن وصلت لقيام الزوجة ووالدها وشقيقها باستئجار بلطـجية ضده.

واحتجز الجناة الشاب، الذي يعمل صيدلياً، داخل شقة الزوجية وأجبروه للتوقيع على تنازلات بجميع ممتلكاته لصالح زوجته الأولى ثم ألقوا به من الطابق الخامس، ونقلوا جثمانه للمستشفى مدعين أنه انتحر.

وحررت أسرة المجني عليه محضرا ضد الزوجة وأسرتها، مؤكدين أن نجلهم قُـتل، وقامت الشرطة باحتجاز الزوجة ووالدها وشقيقها بعدما أكد أصدقاء وأسرة المجني عليه أنه استغاث بهم عندما تم احتجازه.

وباشرت الشرطة إجراءات التحقيق واستمعت لشهادة نجل المجني عليه الذي أكد أن والد الزوجة وشقيقها هما من قاما بإلقاء الشاب من الطابق الخامس، وتواصل الشرطة التحقيق في الواقعة لكشف كافة ملابساتها.



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Source akhbaar24

