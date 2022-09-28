تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 85 دولاراً للبرميل

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سجلت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء تراجعًا، تحت ضغط ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي، وبيانات تشير إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، دون 78 دولاراً للبرميل، متراجعاً نحو أدنى مستوى له منذ أوائل يناير الماضي، الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تراجع خام برنت تسليم شهر نوفمبر 1.4% إلى 85.06 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة “ICE”، وهبط عقد ديسمبر الأكثر نشاطا 1.3% إلى 83.78 دولار للبرميل.

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Source almnatiq

