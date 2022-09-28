السديس: إعادة تشكيل مجلس الوزراء إهداءُ القيادة الرشيدة الغالي للشعب الوفي لتحقيق الرؤية الطموحة

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء إهداء القيادة الرشيدة الغالي للشعب الوفي، لتحقيق الرؤية الطموحة وتفعيل الدور الريادي للمملكة العربية السعودية عالميًّا وحضاريًّا.

وأوضح أن القيادة الرشيدة تسعى للارتقاء بمستوى المؤسسات الحكومية ببلادنا المباركة، ورفع مستوى الكفاءات لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه، وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسأل الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين دوام الصحة والعافية، وأن يجزيهم على ما يقومون به خير الجزاء، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.

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Source almnatiq

