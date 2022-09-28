شكرا لقرائتكم القنصلية السعودية بهيوستن: احذروا إعصار إيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهابت القنصلية السعودية في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بالمواطنين المتواجدين في الولاية بضرورة اتباع إرشادات السلامة، التي أعلنت عنها السلطات الأمريكية بشأن إعصار إيان. إخلاء إجباري: وأكدت القنصلية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه بالإشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار إيان وما سبق أن تم إيضاحه بهذا الشأن؛ تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية قد أصدرت أيضًا أوامر بالإخلاء الإجباري في المناطق (Fort Myer) ، (Naples). إرشادات السلامة: ولفتت إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب الولاية في غضون 24 ساعة، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في الولاية بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والتواصل مع القنصلية عند الحاجة.