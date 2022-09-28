“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، والخرخير، ومحافظة شرورة ، خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمه.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.