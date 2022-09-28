زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي المكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل ولاية باخا كاليفورنيا سور غربي المكسيك. وأفاد المركز الوطني المكسيكي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بعد 100 كم من منطقة سانتا روزاليا الواقعة في الولاية، وعلى عمق 5 كم، مشيرًا إلى أنه لم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

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