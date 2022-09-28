«التعليم» تعلن شروط ابتعاث طلبة التربية الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة التعليم، شروط وضوابط ابتعاث طلبة التربية الخاصة من خلال الوزارة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، لصحيفة عكاظ.شروط ابتعاث طلبة التربية الخاصة
وقالت الشهري إن من بين تلك الشروط أن يكون الطلبة من التابعين لوزارة التعليم من ذوي الإعاقة البسيطة، الذين تكون حالاتهم قابلة للتعلم وتتوفر لهم الخدمات التعليمية والخدمات المساندة اللازمة داخل المملكة.
وفي سياق متصل، أشارت الشهري إلى أنه تم توفير مراكز متخصصة ذات جودة ومعايير عالمية لخدمة الأفراد من ذوي الإعاقة.
وأضافت أنه تم استقبال الطلبة المبتعثين بعد عودتهم في مدينة «سناد» للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومدينة جمعية تأهيل الإنسانية في عنيزة.
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وتعتبر مدينة سناد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إذ تقدم خدمات شاملة تتمثل في الخدمات التعليمية والتأهيلية في منظومة واحدة تُلبي احتياجات المستفيد بهدف إعداده كعضو فعّال ومستقل في المجتمع.
ووفق المتحدثة، تبلغ طاقة تلك المدينة الاستيعابية ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة، يحظون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر وطنية متخصصة في مجالات التربية الخاصة.
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