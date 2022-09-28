أمير الباحة يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال سموه :”يسرني أن أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، مشيداً بما أوجده سمو ولي العهد من خططٍ طموحة أحدثت نقلة نوعية شهدتها المملكة لأول مرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدةً بذلك مبادئ التطور والنماء والازدهار في جميع مجالات الحياة، ومحققةً أهداف الإستراتيجيات الوطنية النموذجية التي منحت للمملكة مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يُعد برهاناً على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية.

وسأل سمو أمير منطقة الباحة، المولى -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم لهذا الوطن أمنه وأمانه وعزه واستقراره.