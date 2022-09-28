شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانتهاء من التوقف الدولي.. موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه العديد من أنظار عاشقي ومحبي الكرة المستديرة إلى منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تشهد قمة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المترقب بين النصر والاتحاد، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "مرسول بارك" معقل النصر كلاسيكو الجولة الخامسة بين العميد والعالمي، والذي سيقام مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم في صراع بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المنتظر بين النصر والاتحاد، وكذلك جميع مباريات البطولة خلال النسخة الجارية.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد القدامة في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة نونو سانتو بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:+

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقطيي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي.

خط الوسط: عبد الرحمن العبود، طارق حامد، برونو هنريكي، حمدان الشمراني.

الهجوم: إيجور كورنادو، رومارينيو، هيلدر كوستا.

بينما يأتي تشكيل النصر المتوقع لكلاسيكو الاتحاد كالتالي..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

وفي الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري.

وفي الوسط: أندرسون تاليسكا، عبدالمجيد الصليهم، جوستافو لويس، سامي النجعي

الهجوم: فينسنت أبو بكر، عبدالرحمن غريب.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يرتكز العميد في المركز الثالث حاملًا 10 من النقاط.