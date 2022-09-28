شكرا لقرائتكم أركان وفعاليات باحتفال جامعة ساكرد هارت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

فقرات وأركان:

الرياض - محمد الوسيري - أقام النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت 2022 والاتحاد السعودي للطلبة السعوديين بجامعة بريدجبورت وبالتعاون من جميع المبتعثين في ولاية كونيتيكت الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، احتفالًا باليوم الوطني الـ 92.وشهد الحفل عدداً من الفقرات والأركان التي استعرض خلالها مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وثقافة الشعب السعودي وإنجازات المملكة طوال العقود الماضية وسلط الضوء على المشاريع الحديثة ورؤية 2030.

ضم الاحتفال عدداً من الأركان كركن الضيافة الذي يعرّف بالقهوة السعودية والأكلات الشعبية ويتيح للحضور الاستمتاع بتجربتها لأول مرة، وركن الأطفال احتوى على فعاليات متنوعة للأطفال كرسم هوية اليوم الوطني 92، ثم ركن التراث الذي قدّم تعريفاً وشرحاً للعديد من الأدوات التراثية وأتاح للحضور فرصة تجربة الزي السعودي الرجالي والنسائي. وكان للخط العربي حضورٌ في هذا الحفل بكتابة أسماء الحضور من الجنسيات الأخرى بالخط العربي للذكرى وللتعريف بلغتنا العربية.

تفاصيل الحفل:

بعد الضيافة وانتهاء الحضور من زيارة الأركان بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قدمها أحمد المحيذيف ثم النشيد الوطني السعودي. كما ألقت المشرف العام على الحفل، نادية البيشي كلمة الحفل والتي أكدت من خلالها أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية، التي تأتي بمثابة تذكير للأجيال بدور المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد هذا البلد العظيم وترسيخاً واعتزازاً بالدين ثم ولاءً للمليك والوطن.

بعد ذلك تم عرض فيديو “نهضة وطن” والذي عبّر فيه الطلاب السعوديون بولاية كونيتيكت عن مشاعرهم تجاه القيادة والوطن مؤكدين الدور الريادي الذي تلعبه المملكة اليوم في العالم. ثم قدم الشاعر فهد الهايل الزهراني قصيدة شعرية حول اليوم الوطني 92، وقام الطلبة السعوديون بعد ذلك بلعب العرضة السعودية والتي نالت إعجاب الحضور.

شكر وتقدير:

وختم رئيس النادي السعودي بجامعة ساكرد هارت عبدالله محمد الوادعي بالشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة النادي والاتحاد وجميع المبتعثين والمبتعثات بولاية كونيتيكت على تعاونهم وتفاعلهم مع أنشطة النادي. وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي والاتحاد مأدبة غداء بهذه المناسبة، والتقط الحضور بعض الصور التذكارية.