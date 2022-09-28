شكرا لقرائتكم مطالب واقتراحات أمام وزير التعليم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين يوسف بن عبدالله البنيان وزيرًا للتعليم. ورصدت “ متابعات الخليج 365 ” على موقع تويتر، العديد من المطالب والاقتراحات التي وجهها المهتمون بالتعليم وأولياء الأمور لتكون على طاولة وزير التعليم الجديد . وكان هناك العديد من الشكاوى بشأن عدم احتساب سنوات الخدمة لمعلمات بند 105، وكذلك مطالب بعودة الهيبة للغة العربية تحدثًا وخطابة وتعبير؛ وذلك لأنها لغة أساسية وهوية لابد وأن تكون أساس البنية التعليمية. فصلان: كما رصدت “ متابعات الخليج 365 ” العديد من المطالب الموجهة إلى وزير التعليم الجديد بشأن عودة الدراسة لتكون فصلين دراسيين بدلًا من 3 فصول، مع تنظيم النقل المدرسي وإدخال المجال العملي في المدارس بشكل أكبر وكذلك التركيز على التفكير الناقد وصنع القرار والمهارات الحياتية وهي المفروض أن تكون كلها ضمن مادة وحدة. تصميم المدارس: ورأى البعض أن المدارس تصميمها لا يتوافق مع التطور في التعليم وكذلك المقاصف، فضلاً عن وجود تشتيت لجهد المعلم بين المنصة والعطاء حضوري، حيث أكد بعض المعلمين أن المنصة لم يعد لها احتياج بل يجب أن يكون التركيز منصبًّا حضوريًّا لزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين.