شكرا لقرائتكم أجواء حارة نهارًا على معظم المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أجواء حارة

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارة نهارًا على معظم المملكة والخليج.وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع أن تسود أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المملكة والخليج، فيما تشهد أجزاء من سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك أجواء حارة جدًا نهارًا. وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مرتفعات المملكة وعُمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق ووسط وغرب وشمال البلاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير. في حين تنشط الرياح السطحية التي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.