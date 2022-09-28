شكرا لقرائتكم حرفية تستعرض تجربتها في حياكة السدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

إرث ثقافي وأضافت أنها من خلال اهتمامها بالسدو تثبت للناس أن هذا إرث ثقافي تراثي موجود يتوارثه الأجيال القادمة، لافتة إلى أن السدو وراثة فالوارث يعلم أن لهذه الحرفة أسرارًا عكس المتعلم والهاوي. وأشارت إلى أنها ورثت هذه الحرفة عن أسرتها البدو الرحل، مؤكدة أنها لا تستهدف الشهرة ولكن ترغب في اكتساب المواطنين الحرف اليدوية والعمل بها. نقوش السدو وأوضحت أن السدو له نقوشات ومعاني تختلف من منطقة ودولة لأخرى لأنها تعبر عن ثقافة البدو، لافتة إلى أن أقرب الدول التي تتشابه نقوشها مع المملكة هي الكويت وقطر. دعم المملكة وأكدت أن المملكة لم تقصر مع المرأة الرياض - محمد الوسيري - استعرضت الحرفية بدرية المطيري تجربتها في حياكة السدو، مؤكدة أن هذه الحرفة اليدوية لها أسرار يعلمها فقط من يرثها. وقالت المطيري خلال تقرير لقناة “العربية”، إنها تشارك مع بنك التنمية كمدربة معتمدة تعلم المواطنات حياكة السدو التي لا تزال موجودة وتتميز في إجادتها.وأضافت أنها من خلال اهتمامها بالسدو تثبت للناس أن هذا إرث ثقافي تراثي موجود يتوارثه الأجيال القادمة، لافتة إلى أن السدو وراثة فالوارث يعلم أن لهذه الحرفة أسرارًا عكس المتعلم والهاوي. وأشارت إلى أنها ورثت هذه الحرفة عن أسرتها البدو الرحل، مؤكدة أنها لا تستهدف الشهرة ولكن ترغب في اكتساب المواطنين الحرف اليدوية والعمل بها.وأوضحت أن السدو له نقوشات ومعاني تختلف من منطقة ودولة لأخرى لأنها تعبر عن ثقافة البدو، لافتة إلى أن أقرب الدول التي تتشابه نقوشها مع المملكة هي الكويت وقطر.وأكدت أن المملكة لم تقصر مع المرأة السعودية في شيء، لافتة إلى أنها سافرت إلى خارج المملكة في عدد كبير من الدول، داعية الشابات لاكتساب الحرف اليدوية .