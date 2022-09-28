طقس اليوم.. عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية.. وسحب رعدية ممطرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير, في حين تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران,كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً الى شمالية غربية تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .