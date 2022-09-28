مركز التأهيل الشامل بينبع يقم أحتفالا بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أقام مركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع مساء امس حفلًا لنزلاء المركز ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني ٩٢ بحضور وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري ومدير الضبط الاداري بشرطة محافظة ينبع العقيد فواز الاحمدي فيما شارك مدير المركز كامل مفوز وطاقم العمل بالمركز وفريق الخزامي التطوعي النزلاء فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم .

حيث انطلق الحفل بالسلام على نزلاء المركز وافتتاح المعرض المصاحب للفعالية تلى ذلك الترحيب بالحضور عبر٣ لغات بأسم الوطن، ثم الأناشيد الوطنية من طلاب روضه نبع المعرفة الأهلية وعرض مرئي عن اليوم الوطني. وفي الختام تم تكريم الرعاة لهذا الحفل .

من جهته عبر وكيل محافظة ينبع المطيري بأن مثل هذه الاعمال تساعد على تعزيز التكافل الاجتماعي ورسم البسمة على وجوه ذوي الاعاقة بمثل تلك المناسبات .

مقدمًا شكره لكل الجهات المشاركة في انجاح هذا الحفل.