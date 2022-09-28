لليوم الثالث على التوالي.. تراجع أسعار الذهب في المملكة

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واصلت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي انخفاضها، حيث شهدت الأسعار في المملكة اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 195.80 ريال، 52.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 179.48 ريال، 47.86 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 171.32 ريال، 45.69 دولار، بينما عيار 18 سجل 146.85 ريال، 39.16 دولار.

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Source almnatiq

