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واصلت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي انخفاضها، حيث شهدت الأسعار في المملكة اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.
سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 195.80 ريال، 52.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 179.48 ريال، 47.86 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 171.32 ريال، 45.69 دولار، بينما عيار 18 سجل 146.85 ريال، 39.16 دولار.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي.. تراجع أسعار الذهب في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.