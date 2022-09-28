تجنباً للحـوادث.. “المرور” يدعو قائدي المركبات لعدم التهاون عند السير في الطرق المعتاد المرور بها

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دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى التيقّظ والتركيز أثناء القيادة وعدم التعاون، حتى في حالة المرور في نفس الطريق المعتاد السير فيه.

وأوضح “المرور” أن المعرفة المسبقة بالطريق من خلال المرور الدائم فيه، لا يعني عدم الانتباه أثناء القيادة.

كما لفت إلى أن مستخدمي الطريق قد يفاجأون بمتغيرات خارجية بطريقهم المعتاد، الأمر الذي قد يؤثر على سلامتهم، ويتسبب لهم بحـوادث مرورية.





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Source akhbaar24

