“التجارة” تستدعي أكثر من 1200 مركبة “فورد” لأعطال فنية في الفرامل وقفل باب الأمتعة الخلفي

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أعلنت وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء)، استدعاء 1237 مركبة من نوع “فورد F-150” من موديلات مختلفة؛ وذلك لوجود أعطال فنية قد تزيد من احتمالية وقوع حادث.

واستدعت الوزارة 1004 مركبات “فورد F-150” موديل عام 2020 – 2021، لوجود خلل في نظام الفرامل الخاص في التحكم بمقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة.

كما شمل الاستدعاء 233 مركبة من نوع “فورد F-150” موديل عام 2018، لوجود خلل في قفل باب الأمتعة الخلفية،قد يؤدي إلى فتحه بشكل مفاجئ، مما قد يسمح بسقوط الأمتعة وتصبح خطراً على الطريق.





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Source akhbaar24

