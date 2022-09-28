“التجارة” تستدعي أكثر من 1200 مركبة “فورد” لأعطال فنية في الفرامل وقفل باب الأمتعة الخلفي

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أعلنت وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء)، استدعاء 1237 مركبة من نوع “فورد F-150” من موديلات مختلفة؛ وذلك لوجود أعطال فنية قد تزيد من احتمالية وقوع حادث.
واستدعت الوزارة 1004 مركبات “فورد F-150” موديل عام 2020 – 2021، لوجود خلل في نظام الفرامل الخاص في التحكم بمقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة.
كما شمل الاستدعاء 233 مركبة من نوع “فورد F-150” موديل عام 2018، لوجود خلل في قفل باب الأمتعة الخلفية،قد يؤدي إلى فتحه بشكل مفاجئ، مما قد يسمح بسقوط الأمتعة وتصبح خطراً على الطريق.
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Source akhbaar24
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