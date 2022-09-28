︎
.
هنّأ عدد من الوزراء والمسؤولين وأمراء المناطق بالمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
ورفع عدد من الوزراء التهنئة لولي العهد، من بينهم: وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
وكان من بين المهنئين عدد من أمراء المناطق، على رأسهم: أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وأمير الجوف الأمير فيصل بن نواف، وأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وأمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، وأمير جازان الأمير محمد بن ناصر.
كما بادر عدد من نوّاب أمراء المناطق بتهنئة ولي العهد بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، ومن بينهم: نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء ومسؤولون وأمراء مناطق يهنئون ولي العهد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.