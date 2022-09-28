وزراء ومسؤولون وأمراء مناطق يهنئون ولي العهد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

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هنّأ عدد من الوزراء والمسؤولين وأمراء المناطق بالمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

ورفع عدد من الوزراء التهنئة لولي العهد، من بينهم: وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وكان من بين المهنئين عدد من أمراء المناطق، على رأسهم: أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وأمير الجوف الأمير فيصل بن نواف، وأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وأمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، وأمير جازان الأمير محمد بن ناصر.

كما بادر عدد من نوّاب أمراء المناطق بتهنئة ولي العهد بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، ومن بينهم: نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.



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Source akhbaar24

