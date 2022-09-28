طقس اليوم.. استمرار العوالق الترابية المعيقة للرؤية بمكة والشرقية وسحب ممطرة بجازان وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

وأضاف أنه ستنشط رياح سطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة، و39 درجة في المدينة المنورة والدمام، و37 درجة في الرياض، و41 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

