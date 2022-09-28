مستجدات غزو أوكرانيا.. دونيتسك تعلن فوز مؤيدي الانضمام لروسيا وأسلحـة أمريكية بمليار دولار لأوكرانيا

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أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك الأوكرانية، مساء أمس (الثلاثاء)، فوز مؤيّدي الانضمام لروسيا في الاستفتاء الذي نظمته كييف، فيما كشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تجهز للإعلان عن حزمة أسلحـة ضخمة لأوكرانيا.

فوز ساحق لمؤيدي الانضمام لروسيا وواشنطن تستعد لمد كييف بحزمة أسلحـة ضخمة

قالت مفوضية الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقاً لوكالات أنباء روسية، إنّ 99.23% ممّن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء صوّتوا بنعم، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات.

فيما تجهّز الولايات المتحدة حزمة أسلحـة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً وهي أحدث دفعة أسلحـة تقدمها واشنطن لكييف للتصدي للعمليات العسكرية الروسية في شرق البلاد.

زيلنسكي يرفض التفاوض ويعد بالدفاع عن الشعب الأوكراني

عبّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي، أمس(الثلاثاء)، عن رفض بلاده التفاوض مع موسكو بعد “الاستفتاءات” التي نُظّمت في 4 مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وأشار زيلينسكي في مداخلته، إلى أنه لا يتعيّن على كييف التفاوض مع الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، خصوصاً بعد اعتراف موسكو بـ”الاستفتاءات الزائفة”، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية.

كما أكّد في تسجيل مصوّر له بأنه سيتحرّك للدفاع عن الشعب في مناطق: “خيرسون، وزابوريجيا، ودونباس، وخاركيف، والقرم”، مضيفاً بأنّ قواته تتقدّم وتحرّر تلك الأراضي بشكل تدريجي، على الرّغم من المقاومة القوية التي تواجهها من جانب القوات الروسية.

حكم قضائي ببيع يخت ضخم لرجل أعمال روسي في مزاد بجبل طارق

أصدر فرع المحكمة العليا في جبل طارق، حكماً قضاياً ببيع اليخت أكسيوما المرتبط برجل الأعمال الروسي، دميتري بومبيانسكي، في مزاد علني بمبلغ 37.5 مليون دولار.

وصادرت السلطات اليخت البالغ طوله 72.5 مترـ بعد أن قال البنك الأمريكي إن بومبيانسكي تراجع عن شروط قرض قيمته 20.5 مليون يورو، مما أدّى إلى فرض عقوبات قضائية بحقه.



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Source akhbaar24

