شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كلاسيكو الاتحاد.. جارسيا يقرر تعويض غيابات النصر "بالناشئين" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى تصعيد جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عدد من الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق.

تصعيد ناشئي النصر إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم

وصعّد المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا، سبعة لاعبين من درجة الشباب ليُشاركو أمس في تدريبات مساء الثلاثاء

واللاعبون هم..

المهاجمان مشاري النمر وفهد الزبيدي، المدافع يوسف حقوي، الظهير الأيمن عبد العزيز الفرج، ولاعبا الوسط عبد العزيز العليوة ومحمد صهلولي بجانب حارس المرمى فارس أفندي.

وتشهد تدريبات النصر نقصًا عدديًا بسبب غياب 16 لاعبًا، وذلك لوجودهم مع منتخبات بلادهم أو للإصابة.

موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين

يقع النصر في مواجهة قوية أمام ضيفه الاتحاد بعقر داره "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين النصر والاتحادات في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.