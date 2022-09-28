اخبار السعوديه

احذر من حيلة جديدة للاحتيال

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وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي

الرياض - محمد الوسيري - حذرت البنوك ، العملاء والمواطنين من التجاوب مع عروض الوظائف الوهمية التي تكون هدفها الأول الاحتيال.

حيلة جديدة

وقالت البنوك السعودية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “الاحتيال عن طريق عروض الوظائف الوهمية حيلتهم الجديدة.. احذرها”.

التوعية 

وأضافت “أساليب المحتال كثيرة ومتجددة، لذلك فالموضوع يعتمد على وعيك وتوعية من حولك بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو لجهة توظيف غير معروفة حتى لا يستخدموها في استدراجك والاحتيال عليك”.

احذر من حيلة جديدة للاحتيال - متابعات الخليج 365

التصيد الإلكتروني

وكانت البنوك السعودية حذرت في وقت سابق أيضًا من التصيد الإلكتروني للضحية؛ حيث إنه إحدى الحيل المكشوفة. وقالت البنوك السعودية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “خلك حريص وانتبه من الصفحات الإخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محاميًا متخصصًا في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة، لا تتجاوب قبل ما تدقق وتتأكد”.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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