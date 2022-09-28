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شكرا لقرائتكم احذر من حيلة جديدة للاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذرت البنوك السعودية، العملاء والمواطنين من التجاوب مع عروض الوظائف الوهمية التي تكون هدفها الأول الاحتيال.
حيلة جديدةوقالت البنوك السعودية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “الاحتيال عن طريق عروض الوظائف الوهمية حيلتهم الجديدة.. احذرها”.
التوعيةوأضافت “أساليب المحتال كثيرة ومتجددة، لذلك فالموضوع يعتمد على وعيك وتوعية من حولك بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو لجهة توظيف غير معروفة حتى لا يستخدموها في استدراجك والاحتيال عليك”.