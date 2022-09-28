شكرا لقرائتكم احذر من حيلة جديدة للاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

حيلة جديدة

التوعية

الرياض - محمد الوسيري - حذرت البنوك السعودية ، العملاء والمواطنين من التجاوب مع عروض الوظائف الوهمية التي تكون هدفها الأول الاحتيال.وقالت البنوك السعودية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “الاحتيال عن طريق عروض الوظائف الوهمية حيلتهم الجديدة.. احذرها”.وأضافت “أساليب المحتال كثيرة ومتجددة، لذلك فالموضوع يعتمد على وعيك وتوعية من حولك بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو لجهة توظيف غير معروفة حتى لا يستخدموها في استدراجك والاحتيال عليك”.

التصيد الإلكتروني

وكانت البنوك السعودية حذرت في وقت سابق أيضًا من التصيد الإلكتروني للضحية؛ حيث إنه إحدى الحيل المكشوفة. وقالت البنوك السعودية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “خلك حريص وانتبه من الصفحات الإخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محاميًا متخصصًا في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة، لا تتجاوب قبل ما تدقق وتتأكد”.