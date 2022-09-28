وزير الداخلية يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء ، داعياً سموه الله عزوجل أن يحفظ سمو ولي العهد ، ويمده بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.
كما رفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على الثقة الغالية التي حظي بها سموه وزيراً للداخلية.
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