اخبار دوليه – المندوبة الأميركية: استفتاءات الضم الروسية في أوكرانيا «مخزية»

محمد بن مسعود - الدمام - عقب إعلان وسائل إعلام روسية، الثلاثاء بأن الاستفتاء في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الخاضعتين لسيطرة موسكو في أوكرانيا شهد تأييدا ساحقا لضم المنطقتين إلى روسيا، نددت الولايات المتحدة بذلك معتبرة أن هذه الاستفتاءات «صورية» واصفة إياها بالمخزية، وأن موسكو تدفع الناس للتصويت بالقوة.

وتعليقا على الاستفتاءات، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بأي إقليم تحاول روسيا «الاستيلاء عليه أو تزعم ضمه»، مشددة على ضرورة حماية ميثاق الأمم المتحدة من الممارسات الروسية.

وأضافت السفيرة على تويتر «لنكن واضحين.. نتائج الاستفتاءات الصورية التي يجريها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تم إعدادها مسبقا في موسكو».

عقوبات أوروبية

وفي الأثناء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمي استفتاءات الضّم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن تنظيم الاستفتاءات «مخالفة للقانون»، مؤكدا شمولية العقوبات لكافة المنظمين والداعمين للاستفتاءات .

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الاستفتاءات «الصورية» التي أجرتها روسيا في مناطق بأوكرانيا غير شرعية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارحا للقانون الدولي.

وأضاف ستولتنبرغ عبر تويتر أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأوضح له أن دول الحلف تدعم بقوة سيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها.

وقبيل تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بأن الغرب لن يعترف مطلقًا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية بعد أن بدأت السلطات التي نصبها الكرملين تعلن نجاح استفتاءات نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن للصحافيين: «نحن والعديد من الدول الأخرى كنا واضحين تماما. لن نعترف – في الواقع لن نعترف مطلقًا – بضم روسيا لأراض أوكرانية».

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، حاجة بلاده لمزيد من الدعم العسكري من دول الحلف.

وجاء الاتصال في أعقاب التصويت في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.

ووجه زيلينسكي الشكر لستولتنبرغ على تنديده بعملية التصويت التي وصفتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنها صورية وغير شرعية.

وكتب زيلينسكي: «ناقشنا التطورات الحالية في ساحة المعركة والمزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الحلف للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأكد ستولتنبرغ أن الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا بهدف ضمها «زائفة» وتشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وأفاد ستولتنبرغ على حسابه في تويتر، أنه أبلغ الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن «الحلفاء في الناتو مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس».

وأضاف: «الاستفتاءات الزائفة التي نظمتها روسيا ليست شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. هذه الأراضي أوكرانية».

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، تقدما كاسحا في نتائج أولية لخيار الموافقة على الانضمام في المناطق الأوكرانية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، أنه قد يبحث دمج هذه المناطق إلى روسيا في الرابع من أكتوبر المقبل.

واعتبرت كييف أن نتائج الاستفتاءات بشأن ضم مناطق «لن تؤثّر» على تحركات الأوكرانيين على الجبهة.

وكانت اللجنة الانتخابية الروسية قررت أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر فوز الـ»نعم»، وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، وفق ما أفادت وكالات روسية، الثلاثاء.

وأفادت الوكالات أن اللجنة الانتخابية الروسية أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

وإلى ذلك، أكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن استفتاءات الضم التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا «غير قانونية»، وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «ستكون هناك عقوبات على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها».