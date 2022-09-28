نتائج الاستفتاءات في 4 مناطق أوكرانية تؤيد الانضمام إلى روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت اللجان الانتخابية في مناطق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا النتائج النهائية لفرز أصوات المقترعين. وأفادت قناة “آر تي” الروسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن الناخبين في المناطق الأربع أعلنوا تأييدهم للانضمام إلى روسيا. وقالت إن لجنة الانتخابات في دونيتسك أعلنت أن فرز جميع أصوات المقترعين في استفتاء الانضمام إلى روسيا أظهر أن 23ر99% ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانضمام. وأضافت أن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في لوهانسك، إيلينا كرافتشينكو، أعلنت أن 54ر98% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

كما أشارت إلى أن مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أعلنت أن 05ر87%من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوريجيا تصويت 11ر93% من المقترعين لصالح الانضمام إلى روسيا، بعد فرز جميع الأصوات. وفي السياق نفسه، أفادت “آر تي” بأن رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك دينيس بوشلين، قال إنه سيتوجه إلى موسكو في القريب العاجل لتوقيع اتفاق انضمام الجمهورية إلى قوام روسيا الاتحادية بموجب نتائج الاستفتاء. وبعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء ، يعتزم القادة الانفصاليون التقدم رسميا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الانضمام للأراضي الروسية. وأشار الكرملين إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعا. ومن المتوقع أن يوجه بوتين خطابا للأمة بشأن التصويت بعد غد الجمعة. ولم يؤكد الكرملين بعد موعد الخطاب. وأكد بوتين قبل بداية الاستفتاءات أن المناطق الأربع بذلك سوف تصبح بالكامل تحت حماية روسيا وترسانتها النووية. وحذر من أنه في حال استمرار أوكرانيا في قصف المناطق، سوف تعتبر موسكو ذلك هجوما على الأراضي الروسية، وسوف تدافع عن نفسها بجميع السبل المتاحة.

ووفقا للاستخبارات البريطانية، تريد القيادة الروسية استغلال الانضمام المتوقع لتبرير الحرب لشعبها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير موجز الثلاثاء إن أي إعلان عن ضم للمناطق سوف يخدم ” العملية العسكرية الخاصة” لروسيا في أوكرانيا، مضيفة أن موسكو تهدف لترسيخ الدعم الوطني للحرب.