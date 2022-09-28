“غارسيا” يعوض الغيابات بـ “الناشئين” قبل الكلاسيكو

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صعّد المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا، سبعة لاعبين من درجة الشباب ليُشاركوا في تدريبات مساء الثلاثاء. واللاعبون هم: المهاجمان مشاري النمر وفهد الزبيدي، المدافع يوسف حقوي، الظهير الأيمن عبد العزيز الفرج، ولاعبا الوسط عبد العزيز العليوة ومحمد صهلولي بجانب حارس المرمى فارس أفندي. وتشهد تدريبات النصر نقصًا عدديًا بسبب غياب 16 لاعبًا لوجودهم مع منتخبات بلادهم أو في العيادة الطبية.

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