الأربعاء.. اختبار طبي يحسم مشاركة “رومارينهو” في الكلاسيكو

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أفادت مصادر بأن المحترف البرازيلي بصفوف نادي الاتحاد، رومارينهو سيخضع لفحص طبي اليوم (الأربعاء)؛ لتحديد إمكانية مشاركته أمام النصر.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “كووورة”، إلى أن المدير الفني البرتغالي للفريق نونو سانتو سينتظر استلام التقرير الطبي الخاص باللاعب، الذي سيحدد إمكانية مشاركة اللاعب من عدمه.
ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم (الأحد) المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة لدوري روشن للمحترفين.
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Source akhbaar24
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