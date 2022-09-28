شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة السابق يتورط في فضيحة كبري - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى تورط نجم نادي أهلي جدة السعودي "السابق"، في أزمة كبيرة بفرنسا.

وهبط الأهلي إلى دوري يلو السعودي للمحترفين بعد أن أنهى الموسم الماضي من جدول ترتيب الدوري السعودي بالمركز 15 حاملًا في رصيده 32 من النقاط غقط لا غير، ليرافق الحزم والفيصلي إلى منافسات الدرجة الأولى.

أهلي جدة بفسخ عقد البلايلي

وكشفت شبكة فرنسية، عن أن بريست الفرنسي، قام على الفور بـ "فسخ" عقد النجم الجزائري يوسف بلايلي بعد أن أكدت التحقيقات، أن لاعب الأهلي الأسبق، قام بإرسال "ابن عمه" بدلًا منه لإجراء الفحوصات الطبية، استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الأهلي وجدة في ديربي يلو السعودي

من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء القادم الموافق 5 من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023 قبل مواجهة جدة

يقع الأهلي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، حاملًا في رصيده 8 من النقاط بعد تحقيق انتصارين ومثلهما تعادل وهزيمة واحدة فقط.