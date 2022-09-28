شكرا لقرائتكم كسوف جزئي للشمس 25 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس، أواخر أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يشاهد في دول الخليج. تفاصيل الكسوف الجزئي وأوضح الزعاق التفاصيل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلًا “كسوف جزئي للشمس، يشاهد في دول الخليج والعراق والشام ومصر والسودان والقرن الإفريقي وبعضًا من دول أوروبا وذلك في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول الموافق 25 أكتوبر المقبل”. وأضاف أن الكسوف سيستمر لساعة ونصف تقريبًا، ويبدأ في تمام الساعة 1:30 ظهراً وينتهي الساعة 3 عصراً، حيث ينكسف 86٪ من قرص الشمس. أول كسوف في 2022 يُذكر أن الكرة الأرضية شهدت أول كسوف للشمس في 2022، يوم السبت الموافق 30 من أبريل الماضي، وكان كسوفًا جزئيًّا.