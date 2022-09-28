شكرا لقرائتكم سعود بن عبدالرحمن يهدي لشاب سياره بعد احتراق مركبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف بدر العنزي تفاصيل تلقيه سيارة هدية من قبل نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، وذلك بعد احتراق سيارته أثناء الاحتفال باليوم الوطني بمدينة عرعر. تفاصيل الحادث وقال العنزي خلال تصريحات عبر برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه اصطدم بسيارته في سيارة أخرى، ما أدى إلى حدوث التماس كهربائي واحترقت السيارة بالكامل. وأضاف أنه تعرض لإصابات بسيطة، مؤكدًا أن الشعب ورجال الأمنية والكادر الطبية وكل من تابع الحادث كان متعاونًا معه. ولفت إلى أنه لم يكن متوقعًا أن ينتشر فيديو احتراق سيارته بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل إلى هذا الصدى. وبشأن السيارة ، أوضح العنزي أن والده تلقى اتصالًا من نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يخبره بأنه سيهدي إلى نجله سيارة جديدة، وبالفعل لم يمر 20 ساعة وكانت السيارة متواجدة، موجهًا الشكر له على هذه اللافتة التي تؤكد متانة الترابط بين المواطنين وولاة الأمر.