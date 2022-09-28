أمير جازان يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام سمو و لي العهد،بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.

وأشاد سموه بما شهده الوطن من تحولات تنموية وإقتصادية -جعلت من الوطن ولله الحمد يتجاوز العديد من التحديات التي أحاطت بالعالم أجمع ، جعلت من المملكة نموذجا عالميا مميزا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله.

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وأكد أن الأمر الملكي يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على مواصلة التنمية على كافة الأصعدة ،إنطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ونوه سموه بما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله -رفعة الوطن و رفاهية المواطن من خلال استراتيجيات وطنية ستعزز من مكانة المملكة و تدعم إقتصادها، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- .

وفي ختام تصريحه دعا سموه بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين و أن يمدهما بعونه و توفيقه ؛ و أن يديم على هذا الوطن الأمن و الآمان .