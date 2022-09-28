وزير الاقتصاد يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه وأيده الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه دوام التوفيق لإكمال مسيرة الطموح والعطاء والإلهام والإنجاز.

ورفع الإبراهيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما وأيدهما الله-، على الثقة الملكية الغالية سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.