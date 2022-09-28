نائب أمير نجران يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

ونوه سموه بما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من تطور ونمو في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وذلك من خلال ما ينفذ من فعاليات ومشاريع وأنشطة متجددة في كل المجالات، حيث أنشئت مدن عالمية وهيئات ووزارات ونفذت برامج اقتصادية تواكب التغير الدولي وتواصل مسيرة التنمية في الداخل، إلى جانب البدء في إصلاحات واسعة وشاملة ، انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030.

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وقال سمو نائب أمير منطقة نجران :” لن نستطيع حصر إنجازات سمو ولي العهد ، ولكن نشير إلى ما قدمه لوطنه وللشعب من إنجازات وإصلاحات تسهم إلى الإسراع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما تحويه من أعمال وما حفلت به من مشاريع عملاقة في جميع المجالات “.

ودعا سمو نائب أمير منطقة نجران الله عز وجل أن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان.