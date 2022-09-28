شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتلقى ضربة قوية قبل كلاسيكو النصر.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في صباح اليوم الأربعاء، عن تلقي نادي الاتحاد السعودي صدمة قبل كلاسيكو النصر المرتقب في دوري روشن للمحترفين، المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تردد حول موقف نجم الفريق من مباراة النصر القادمة

كشف نادي الاتحاد عم تطورات مثيرة في إصابة رومارينيو قبل كلاسيكو النصر

وأعلن العميد في بيان رسمي، غياب رومارينيو، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وبالرغم من ذلك كشف العميد سابقًا، عن عودة النجم البرازيلي، للتدرب "منفردًا" على العشب، وجاء ذلك قبل 5 أيام من الكلاسيكو.

وإلى تلك اللحظة لم تتحدد قدرة رومارينيو على المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام النصر أم لا

الجدير بالذكر.. تعرض رومارينيو إلى "الإصابة"، خلال مباراة الاتحاد والخليج، والتي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على النصر في ملعب مرسول بارك، مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية.

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين العميد والعالمي في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

قبل كلاسيكو الأحد.. موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ترتكز كتيبة نونو سانتو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، الذي يقع في المركز الرابع حاملًا في رصيده 9 من النقاط بعد مرور 4 جولات على انطلاق البطولة.