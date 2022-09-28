شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من الهلال إلى المنتخب السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن تقديم نادي الهلال إلى المنتخب السعودي لكرة القدم بطلب مفاجئ، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتي انتهت بتعادل مثير حققه رفاق السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

طلب الهلال إلى المنتخب السعودي

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأربعاء، فإن مصادر أكدت الصحيفة أن نادي الهلال تقدم بطل طب عاجل إلى المنتخب السعودي بتقرير للاعبي الفريق المصابين.

وفي سياق متصل تعرض للإصابة العديد من لاعبي الهلال خلال معسكر المنتخب السعودي، وهم سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد عويس، سالم الدوسري.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع التعاون ضيفًا على الهلال مساء الأحد القادم الموافق 2 من شهر أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ ركلة البداية في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

المقومات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الهلال والتعاون، وكذلك جميع مباريات البطولة، حيث تنقل القناة مجريات الدوري بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل معركة التعاون

يقع الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع المباريات السابقة منذ انطلاق منافسات النسخة الجارية 2022/2023 من دوري روشن السعودي للمحترفين.