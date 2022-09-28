شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. موقف ثنائي الأهلي من ديربي جدة في دوري يلو السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري عن تفاصيل مثيرة في إصابة ثنائي نادي أهلي جدة السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

تعرف على موقف رياض بودبوز وباستوس من مباراة جدة في دوري يلو السعودي

وبحسب المعلومات التي كشفتها الصحيفة الرياضية، فإن الثنائي المصاب "رياض بودبوز، وباستوس"، يخوضات تدريبات لياقة مكثفة خلال الفترة الجارية، بعد إصابتتهم فب المباراة الودية التي جمعت بين الراقي والعين.

كما وأكدت أن النادي الأهلي يتطلع إلى تواجد الثنائي في مباراة الأربعاء المقرر أن تقام أمام جدة في ديربي الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن موقفهم من اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري يلو السعودي للمحترفين

وفي سياق متصل.. من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء القادم ضمن مجريات الدوري السعودي بالدرجة الأولى، والتي تنطلق في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

قبل ديربي الأربعاء.. موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي

الجدير ذكره يتواجد الراقي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط فقط لا غير، بعد ناجحه في تحقيق انتصارين وتعادل مثلهما، وخسر لقاء وحيد.