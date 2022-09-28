شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يشغل أزمة حمدالله مع النصر بقرار مُثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 28 عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى تفاصيل مثيرة جديدة في قضية حمدالله، مهاجم الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي مع النصر المعروفة بـ "قضية التسجيلات".

تطورات مثيرة في قضية حمدالله مع النصر

حسب المعلومات التي كشفتها صحيفة "الرياضية" السعودية في العدد الجديد اليوم، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد بشكل صارم على بطلان التحكيم في قضية المهاجم المغربي مع العالمي، بعد اشتعال الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب تعليق عقوبة حمدالله.

مُشيرًا إلى أنه أخطأ في فرص عليه العقوبة منذ البداية، حيث أنه يُعد لاعبي أجنبي في صفوف الدوري السعودي، وليس دولي، لذلك تم الاستقرار على ترك عقوبة اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم.

خلاف حمدالله والنصر

وفي سياق متصل.. اشتغل خلاف بين الدولي المغربي ونادي النصر بعد رحيله عن صفوف الفريق في نوفمبر الماضي بسبب خلاف جمع الطرفين "خارج كرة القدم"، والذي انتهى يفسخ التعاقد بينهما.

وانضم المهاجم المغربي إلى صفوف الاتحاد السعودي، بعد سارٍ حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023.

موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد القادم الموافق 2 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة التي تجمع بين الطرفين في كلاسيكو الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

قبل كلاسيكو الأحد.. موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

للمحترفين

يرتكز النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة هم الات الذي يقع في المركز الثالث حاملًا في رصيده 10 من النقاط.