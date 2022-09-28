شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: سنمضي على نهج ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تطوير القدرات: وتابع خالد بن سلمان في تغريدات له عبر تويتر: لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه- حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. مضي على النهج: وأضاف وزير الدفاع: سنمضي- بمشيئة الله- على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه. الرياض - محمد الوسيري - رفع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعيينه وزيرًا للدفاع، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.وتابع خالد بن سلمان في تغريدات له عبر تويتر: لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه- حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.وأضاف وزير الدفاع: سنمضي- بمشيئة الله- على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه.