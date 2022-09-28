شكرا لقرائتكم آل الشيخ يشكر القيادة على تجديد الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عمل مخلص: وسأل آل الشيخ الله التوفيق للعمل المخلص والمسدد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير في منصة تويتر تزامنًا مع صدور الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن تشكيل مجلس الوزراء الصادر أمس. قفزة نوعية: يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية في رمضان لعام 1439هـ، شهدت الوزارة قفزة كبيرة ونوعية في خدماتها وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف وحماية المنابر الدعوية، إلى جانب التطوير الإداري لمنظومة الوزارة ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تميز مشاركة الوزارة في المؤتمرات الدولية وحضورها الفاعل. الرياض - محمد الوسيري - رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ثقتهما الكريمة والغالية ودعمهما المستمر.وسأل آل الشيخ الله التوفيق للعمل المخلص والمسدد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير في منصة تويتر تزامنًا مع صدور الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن تشكيل مجلس الوزراء الصادر أمس.يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية في رمضان لعام 1439هـ، شهدت الوزارة قفزة كبيرة ونوعية في خدماتها وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف وحماية المنابر الدعوية، إلى جانب التطوير الإداري لمنظومة الوزارة ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تميز مشاركة الوزارة في المؤتمرات الدولية وحضورها الفاعل.