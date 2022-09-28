السعوديه آل شلبي يتقبلون التعازي في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل شلبي المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدهم عبدالعزيز محمد صالح شلبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر يوم (الإثنين)، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيد والد: وليد، ومحمد، وخالد، وأسامة، ومروان، وإبتسام، وهيفاء.
يذكر أن اليوم (الأربعاء) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الروضة.
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