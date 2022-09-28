اخبار الرياضه السعوديه «التحكيم الرياضي» يحسم قضية حمدالله.. أكتوبر القادم

وكان مركز التحكيم منح نادي الاتحاد الموافقة على قرار تعليق عقوبة النجم عبدالرزاق حمدالله وفق طلب التدابير الوقتية، لحين البت في استئناف العميد ضد قرار لجنة الاحتراف، وعلى ضوء ذلك شارك اللاعب في مباراتي الرائد والخليج في الجولتين الثالثة والرابعة في دوري روشن السعوي للمحترفين، واستطاع اللاعب تسجيل «هدفين» في شباك الخليج.
من جانبه، أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي في حديث فضائي أن القضية مازالت منظورة ولم يستجد حيالها جديد باستثناء وصول خطاب من اتحاد القدم بعدم انحيازه لأي طرف من أطراف القضية، وختم حديثه بقوله: «إن كان لنا حق لن نتنازل في الحصول عليه وكذلك نادي النصر، مع العلم أن الإدارة والداعمين في النصر يعلمون حقيقة قضية حمدالله».
آخر مستجدات حمدالله:
الاتحاد ينتظر رفع العقوبة عن اللاعب
خطاب من اتحاد القدم بعدم الانحياز
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