الأسهم الأمريكية ترتد من قاع العامين

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.22% بما يعادل 358 نقطة، إلى 29619 نقطة.
كما صعد كل من مؤشر «إس آند بي 500» 1.66% بقيمة 60 نقطة عند 3716 نقطة، وارتفع الناسداك بنسبة 2.19% بقيمة 236 نقطة عند مستوى 11039 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، تباطؤ أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال يوليو بأسرع وتيرة في تاريخ مؤشر «إس أند بي كيس-شيللر».
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