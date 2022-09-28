«ساما»: المستهلكون يدفعون 27.22 مليون ريال يومياً لتأمين مركباتهم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 2022 نحو 2.2 مليار ريال (4.9 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي)، ليبلغ متوسط أقساط مركبات التأمين التي تدفع يومياً نحو 27.22 مليون ريال.

وارتفعت أقساط التأمين المدفوعة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13.95% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، وبزيادة قيمة التأمين بما يعادل 600 مليون ريال.

وبيّن «ساما» ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في كافة القطاعات لتصل إلى 27.15 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22.02% بزيادة قيمة التأمين بما يعادل 4.9 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي نحو 22.25 مليار ريال.

واستحوذ الأفراد على 1.28 مليار ريال من إجمالي تأمين المركبات، وبلغت نسبتهم 58.7% من إجمالي تأمين المركبات، وجاءت المنشآت الكبيرة في المرتبة الثانية واستحوذت على 24.2% من تأمين المركبات، إذ بلغت قيمة التأمين الخاص بالمركبات للمنشآت الكبرى نحو 526.8 مليون ريال، وكانت المنشآت متناهية الصغر الأقل استحواذاً على تأمين المركبات بقيمة 77.5 مليون ريال، وتعادل نسبتها 3.6%.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، استحوذ الأفراد على 1.28 مليار ريال من إجمالي تأمين المركبات، وبلغت نسبتهم 58.7% من إجمالي تأمين المركبات، وجاءت المنشآت الكبيرة في المرتبة الثانية واستحوذت على 24.2% من تأمين المركبات، إذ بلغت قيمة التأمين الخاص بالمركبات للمنشآت الكبرى نحو 526.8 مليون ريال، وكانت المنشآت متناهية الصغر الأقل استحواذاً على تأمين المركبات بقيمة 77.5 مليون ريال، وتعادل نسبتها 3.6%.

وعلى النقيض، كان الأفراد أقل الفئات إقبالاً على التأمين الصحي وبلغت قيمة مدفوعاتهم 207.6 مليون ريال تعادل نسبتها 3.1%، وكانت المنشآت الكبرى الأعلى إقبالاً على التأمين الصحي بقيمة 3.9 مليار ريال، تعادل نسبتها 57.4% من التأمين الصحي الذي بلغ إجمالي قيمة التأمين الصحي 6.8 مليار ريال.