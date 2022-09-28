أوروبا تستعد لشتاء بلا غاز روسي

وأضافت «بي إن إي إف» أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع الطلب من قبل أوروبا على جميع الإمدادات المتاحة، مما يترك القليل جداً لآسيا.
وتتوقع الوكالة في السيناريو الأساسي أن تستورد أوروبا 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء مع أحجام أكبر في فصل الصيف لتجديد ملء المخزونات.
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