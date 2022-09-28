وزير الثقافة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال سموه :” إن سمو سيدي ولي العهد قائد ملهم يقود أكبر عمليات التطوير الشاملة في المملكة عبر رؤية السعودية 2030 وبدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف ” وبتوجيهاته ـ حفظه الله ـ ودعمه وتمكينه، حققت القطاعات المختلفة نجاحات كبيرة على الصعيد المحلي الدولي”.

وأشاد سموه بالدعم غير المسبوق الذي تحظى به القطاعات الثقافية في السعودية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الثقافة السعودية تعيش عصراً ذهبياً من التمكين والدعم والتحفيز، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن أمنه وأمانه، وازدهاره وتطوره في ظل قيادته الحكيمة.

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Source almnatiq

