أمير الجوف يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه

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المناطق_واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء ، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد .
وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله-.
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Source almnatiq
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