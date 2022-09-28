وزير الاتصالات يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

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هنأ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

ورفع السواحة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الغالية بتجديد تكليفه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

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Source almnatiq

