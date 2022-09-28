وزير الدفاع: سنمضي على نهج ولي العهد ومساره لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة

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رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء)، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تعيينه وزيراً للدفاع، سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

وأكّد بأن وزارة الدفاع حظيت منذ تولي ولي العهد قيادتها، باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير الوزارة الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدراتها، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأشار إلى أنه سيمضي على نهج ولي العهد ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه.



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Source akhbaar24

