نائب أمير الرياض يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.

وقال سموه :”يشرفني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، فهو خريج مدرسة خادم الحرمين الشريفين وعراب رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق أعلى الطموحات والإنجازات وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي”.

وأضاف سموه “إن هذا الوطن الغالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يشهد نهضة وطنية شاملة وخطط طموحة، وتطويرات وإستراتيجيات وطنية لتعزيز مكانة المملكة ومكانتها المستحقة على المستوى الإقليمي والعالمي، واستشراف المستقبل بخطى ثابتة واقتصاد متنوع ومشروعات مختلفة، وسيعزز هذا الأمر الملكي من التطور والنماء الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.

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Source almnatiq

